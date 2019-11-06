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Заседание по делу Вышинского перенесли

Заседание по делу Вышинского перенесли

Кирилл Вышинский

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Подольский районный суд Киева перенес судебное заседание по делу в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на 14 января 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АРК в Telegram.

"Подольский районный суд Киева перенес судебное заседание на 14 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Вышинский в очередной раз не явился на судебное заседание.

"По словам стороны защиты, его отсутствие связано с пребыванием на лечении", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее адвокат заявлял, что Вышинский приедет в Киев на судебное заседание 6 ноября.

Как сообщал УНН, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.

Напомним, освобождение руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35".

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, Кирилл Вышинский
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