Заседание по делу Вышинского перенесли

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Подольский районный суд Киева перенес судебное заседание по делу в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на 14 января 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АРК в Telegram.

"Подольский районный суд Киева перенес судебное заседание на 14 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Вышинский в очередной раз не явился на судебное заседание.

"По словам стороны защиты, его отсутствие связано с пребыванием на лечении", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее адвокат заявлял, что Вышинский приедет в Киев на судебное заседание 6 ноября.

Как сообщал УНН, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.

Напомним, освобождение руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35".