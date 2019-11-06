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Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА

Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера. Об этом говорится в указе №806/2019 от 5 ноября, передает УНН.

"Назначить Кучера Алексея Владимировича председателем Харьковской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

В то же время, предыдущим указом - №805/2019 - Президент уволил Юлию Светличную с должности председателя Харьковской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.

Напомним, 10 октября появилась информация, что Кабмин не согласовал кандидатуру Кучера на должность председателя Харьковской ОГА.

Однако, уже 20 октября стало известно, что правительство согласовало кандидатуру Алексея Кучера на председателя Харьковской ОГА.

Источник: УНН
Теги: ОГА, указы, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский
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