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Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам государственного языка - нардеп

Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам государственного языка - нардеп

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.

"Кабмин создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Национальная комиссия будет иметь статус органа центральной исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра образования и науки", - написал Гончаренко.

Как ранее сообщалось, поиски кандидата на должность уполномоченного по защите украинского языка продолжаются.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины 278 голосами приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более двух тысяч поправок, внесенных в закон. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. На следующий день закон был опубликован в официальной прессе. Датой вступления в силу закона, за исключением отдельных положений, является 16 июля 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, украинский язык
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