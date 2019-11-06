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Зеленский представил нового руководителя Харьковской ОГА

Зеленский представил нового руководителя Харьковской ОГА

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, во время рабочего визита в Харьков, представил нового главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, передает корреспондент УНН.

"Хочу представить нового главу Харьковской ОГА Алексея Владимировича Кучера. Поздравляю Вас", - заявил президент.

Напомним, правительство согласовало ряд кандидатур на должности глав ОГА, среди которых был и Алексей Кучер.

Источник: УНН
Теги: ОГА, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский
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