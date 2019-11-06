Новости: Политика
Среда, 6 ноября 2019, 14:53 • Валерия Гуржий • 12315
Зеленский представил нового руководителя Харьковской ОГА
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, во время рабочего визита в Харьков, представил нового главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, передает корреспондент УНН.
"Хочу представить нового главу Харьковской ОГА Алексея Владимировича Кучера. Поздравляю Вас", - заявил президент.
Напомним, правительство согласовало ряд кандидатур на должности глав ОГА, среди которых был и Алексей Кучер.
Источник: УНН