Зеленский представил нового руководителя Харьковской ОГА

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, во время рабочего визита в Харьков, представил нового главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, передает корреспондент УНН.





"Хочу представить нового главу Харьковской ОГА Алексея Владимировича Кучера. Поздравляю Вас", - заявил президент.

Напомним, правительство согласовало ряд кандидатур на должности глав ОГА, среди которых был и Алексей Кучер.