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В следующем году правительство планирует приобрести более 800 авто для полицейских теробщин

В следующем году правительство планирует приобрести более 800 авто для полицейских теробщин

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В следующем году правительство планирует приобрести более 800 автомобилей для полицейских офицеров территориальных общин. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Было принято решение об отдельных технических действиях, направленные на то, чтобы в 2020 году заработал проект "Полицейский офицер общества". В следующем году будет приобретено более 800 автомобилей для полиции - для того, чтобы в каждой территориальной общине был полицейский офицер, который должен быть обеспечен материально", - отметил Гончарук.

При этом он добавил, что уже в следующем году на всей территории Украины должны быть созданы способные территориальные общины.

Напомним, объединенные территориальные общины после выборов в декабре этого года смогут перейти на прямые взаимоотношения с государственным бюджетом.

Источник: УНН
Теги: правительство, автомобили, территориальные общины
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