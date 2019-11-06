Кабмин выделил 1,2 млрд гривен для термомодернизации домов

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня Кабинет министров Украины на своем заседании выделил 1,2 млрд грн, которые позволят внедрить более 2041 проекта по термомодернизации многоквартирных жилых домов, передает УНН.

"Кабинет Министров Украины на своем заседании выделил 1,2 млрд грн, которые позволят внедрить более 2041 проекта по термомодернизации многоквартирных жилых домов и уменьшить их потери на тепловую энергию от 20% до 50% в зависимости от выбранного типа термомодернизации", - сообщили в прессслужбе правительства.

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Напомним, в следующем году правительство планирует приобрести более 800 авто для полицейских теробщин.