Кабмин назначил нового главу Госгеонадр

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Кабинет министров назначил руководителя Государственной службы геологии и недр, которая является одним из наиболее коррумпированных государственных органов. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Роман Опимах - это человек, который возглавила Государственную службу геологии и недр - один из самых коррупционных государственных органов", - отметил Гончарук.

По его словам, Опимах возглавил орган с большим количеством проблем и групп влияния, которые делили его, "раздирая на куски".

При этом, Премьер добавил, что главным вызовом в этом органе является наведение порядка и преодолении коррупции, а также увольнение людей, которые работают на частные интересы бизнесменов.

Кроме того, по словам главы правительства, новоназначенный чиновник должен провести инвентаризацию всех активов службы для подготовки их к приватизации через прозрачные аукционы.

Справка. Роман Опимах - с 2016 года исполнительный директор Ассоциация газодобывающих компаний Украины - крупнейшего объединения отечественных газодобывающих предприятий государственной и частной форм собственности. До прихода в Ассоциацию был советником министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем соответствующего направления в Координационном центре по связям с Кабинетом Министров Украины.

Напомним, до этого Государственной службе геологии и недр возглавлял Олег Кирилюк. Он был уволен в сентябре Кабинетом министров.

В начале октября Кабмин объявил конкурс на 13 высоких государственных должностей, в том числе и на должность главы Государственной службы геологии и недр.