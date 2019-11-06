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До конца года правительство планирует провести "цифровую" перепись населения - Гончарук

До конца года правительство планирует провести "цифровую" перепись населения - Гончарук

КИЕВ. 6 ноября. УНН. До конца года правительство планирует провести "цифровую" перепись населения за счет работы с реестрами. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"До конца года мы планируем провести так называемую "цифровую" перепись населения с помощью различных статистических математических методов, за счет работы с реестрами, их сочетанием, сопоставлением. Сейчас выясняем ответы на большинство этих вопросов", - сказал Гончарук.

По его словам, после этого правительство построит логику проведения переписи населения в следующем году.

"Сейчас мы увидели, что сумма, что ранее закладывалась в 3,4 млрд, она является чрезмерной. Мы думаем, что перепись можно провести значительно дешевле. О методологии и логике ее проведения мы будем говорить в январе, потому что планируется перепись населения в следующем году аж в декабре", - сказал Гончарук.

Ранее УНН сообщал, Кабмин Украины согласовал срок для проведения следующей переписи населения Украины. Таким образом, перепись должна состояться через год - в ноябре-декабре следующего года.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, население
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