Правительство назначило заместителя министра юстиции и и.о. госсекретаря Минсоцполитики

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Правительство назначило заместителя министра юстиции и и.о. госсекретаря Министерства социальной политики, а также руководителей трех государственных предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным пресс-службы, сегодня, 6 ноября, Кабинет министров, в частности, назначил заместителем министра юстиции Василика Виталия Валентиновича. Правительство также временно назначило исполняющим обязанности государственного секретаря Министерства социальной политики Выдмыш Татьяну Андреевну.

Кроме того, чиновники согласовали назначение:

Балабай Василия Николаевича, исполняющим обязанности генерального директора Государственного предприятия "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь";

Попова Александра Николаевича, исполняющим обязанности директора Государственного предприятия "Морской торговый порт Чорноморсь";

Нетака Бориса Борисовича, директором Государственного предприятия "Днепровский электровозостроительный завод".

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье вечером одобрил ряд кадровых решений.