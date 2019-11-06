В ГПУ стартовал второй этап тестирования прокуроров

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня начат второй этап тестирования прокуроров Генеральной прокуратуры Украины в рамках аттестации для перевода на работу в новые органы прокуратуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В среду, 6 ноября 2019 года, началась сдача экзамена в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки в рамках аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

Заместитель Генерального прокурора Виталий Касько, как глава второй кадровой комиссии, сообщил, что за три дня почти 800 прокуроров, которые были допущены к сдаче этого экзамена, пройдут второй этап аттестации. Они будут проходить тестирование группами по 80 человек в соответствии с утвержденным графиком.

"За эти три дня мы определим, кто из прокуроров пройдет на третий этап тестирования - интервью, во время которого комиссией будут проверяться как профессиональные знания прокуроров, так и их добродетель", - отметил Касько.

Кроме того, Касько подчеркнул, что компьютеры, на которых прокуроры будут проходить тестирование, не имеют выхода в интернет, то есть нет возможности любого постороннего доступа к ним.

Напомним, успешно прошли первый этап аттестации 795 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины из 988.