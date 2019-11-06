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Президент поручил правительству продлить контракт на изготовление БТРов

Президент поручил правительству продлить контракт на изготовление БТРов

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова"(ХКБМ), входящего в Государственный концерн "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время рабочей поездки в Харьковскую область Владимир Зеленский посетил предприятия "Укроборонпрома". В частности, глава государства ознакомился с ходом выполнения государственного заказа на 45 БТР-4Е. Их должны были изготовить еще в июне этого года. Президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям.

"Состояние предприятий "Укроборонпрома" ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова", заключенного во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 14 июля 2016 года в части переноса даты окончательной отгрузки продукции до 31 августа 2020 года", - сказал Владимир Зеленский.

Отмечается, что это решение позволит в ближайшее время изготовить 12 БТР-4Е. Другие бронетранспортеры изготовят до конца августа 2020 года.

Кроме того, Президент посетил государственное предприятие "Завод имени В. А. Малышева" и ознакомился с образцами военной техники, которую производят на заводе, а именно танками "Оплот" и "Булат". На ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" Глава государства ознакомился с производственными мощностями цеха окончательной сборки, осмотрел образцы гражданской и военно-транспортной техники.

Напомним, Владимир Зеленский сказал, что начиная с 2009 года для ВСУ в Украине построили один танк.

Источник: УНН
Теги: БТР, Укроборонпром, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский
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