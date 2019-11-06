Зеленский инициирует консультации с правительством относительно задолженности по зарплате на "Укроборонпроме"

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение консультаций с участием членов правительства с целью решения вопроса о задолженности по выплате зарплаты на предприятиях Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины на сайте главы государства, передает УНН.

Сообщается, что во время рабочей поездки в Харьковскую область Зеленский посетил предприятия Госконцерна "Укроборонпром" и встретился с коллективами трех заводов.

Работники пожаловались на несвоевременную выплату заработной платы. Сейчас задолженность на заводах "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" и "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" составляет около 235 млн гривен. В целом по состоянию на 1 ноября 2019 года 43 предприятия концерна задолжали работникам 463 млн гривен, отметили в ОПУ.

Президент призвал генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса провести консультации с правительством по решению вопроса погашения задолженности по зарплате.

"Премьер-министр должен собрать все правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов. Чтобы мы понимали, кто является заказчиком, сколько танков. Почему мы делаем продукцию для Таиланда, а для Украины не делаем. Почему у нас есть замечательные самолеты, замечательные конструкторы, а мы ничего не производим и ничего не летает?" - сказал Глава государства.

Со своей стороны Абромавичус сообщил, что в составе концерна есть 137 предприятий, из них 21 - на оккупированной территории. 70 предприятий являются прибыльными, а 46 - убыточны. На предприятиях работают 68 тысяч человек, средняя зарплата - 12,9 тыс. гривен. Самая низкая заработная плата - на Харьковском авиационном заводе.

"Проблемы существуют почти на всех предприятиях. Проблемы глубокие, в основном финансово-управленческого подхода, в частности из-за предыдущего руководство страны. Доля компаний "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе постоянно уменьшается и снизилась фактически до 30%. В то же время частная доля увеличивается... К сожалению, большая часть государственного оборонного заказа, которую получили частные предприятия, отходила компаниям, связанным с предыдущими политиками", - пояснил гендиректор ГК "Укроборонпром".

Абромавичус предложил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассмотреть меры по финансовому оздоровлению оборонно-промышленного комплекса, в частности пополнение уставного капитала ГК "Укроборонпром" с последующей выплатой долгов.

Президент со своей стороны отметил приоритетность погашения задолженности по заработной плате.

"Погашение задолженности предприятий - участников концерна "Укроборонпром" по заработной плате может быть из-за пополнения уставного капитала ГК "Укроборонпром", - добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е.