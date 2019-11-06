Заместитель Помпео расскажет Конгрессу, что стояло за отказом защитить Йованович - AP

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Ожидается, что третий высокопоставленный представитель Госдепартамента США в среду расскажет следователям по импичменту Палаты представителей Конгресса, что за отказом обеспечить надежную защиту бывшего посла США в Украине Мари Йованович стоят политические соображения. Об этом в среду сообщило агентство AP, передаёт УНН.

Так, источники, знакомые с этим вопросом, сообщили агентству, что заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Дэвид Хейл планирует сказать, что госсекретарь Майк Помпео и другие высокопоставленные чиновники решили, что защита посла Мари Йованович может повредить усилиям относительно выделения военной помощи США для Украины.

Хейл, который прибыл в среду утром для дачи показаний за закрытыми дверями, также скажет, что Госдепартамент обеспокоен реакцией личного адвоката президента Трампа Руди Джулиани, который также являлся одним из главных сторонников смещения посла.

Ожидается, что два других свидетеля, которые были назначены на среду, — Расс Воуг, исполняющий обязанности директора Управления по управлению и бюджету Белого дома, и Рик Перри, министр энергетики, — не прибудут для дачи показаний, пишет агентство.

Ожидается также, что Хейл прояснит, почему Государственный департамент не стал защищать своего главного посла в Киеве. По словам людей, знакомых с этим вопросом, он скажет, что пытался дистанцировать себя и департамент от дела, удалив себя из переписки о Йованович.

Хейл, например, никогда не отвечал на электронное письмо, отправленное бывшим главным советником Помпео Майклом МакКинли, в котором он призывал Помпео выступить в защиту Йовановича после того, как Белый дом опубликовал частичную стенограмму телефонного разговора Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили источники агентства.

Один из них сказал, что Хейл “пытался вытащить себя из петли по Украине”. Но другой чиновник сказал, что Хейл будет защищать действия Помпео как “политически разумные” для Государственного департамента и его сотрудников в долгосрочной перспективе.

Как сообщал УНН, бывший посол США в Украине Мари Йованович во время показаний перед комитетом в Конгрессе США заявила, что она чувствовала себя под угрозой из-за позиции президента США Дональда Трампа в отношении нее.