Бородянский рассказал, как реагировать на религиозный буллинг

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Если какая-то религиозная община навязывает свои взгляды человеку с другой общины или человеку, который не имеет отношения к религии - стоит обратиться в правоохранительные органы или в Министерство молодежи, культуры и спорта. Об этом в своем интервью для RISU рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, отвечая на вопрос, как реагировать на религиозный буллинг, передает УНН.

"Если Вы знаете о таком факте (религиозный буллинг), то Вы, на мой взгляд, во-первых должны обращаться или в правоохранительные органы, или к нам. У Министерства молодежи, культуры и спорта есть мониторинговые функции, мы проводим мониторинг и отслеживаем такие вещи. И если мы видим нарушения - беседуем с теми религиозными организациями, с их руководителями, предстоятелями. Если эти нарушения не устраняются, или там грубейшие нарушения, то должны работать правоохранительные органы", - ответил Бородянский на вопрос журналиста, как государство отслеживает применение языка вражды, религиозный буллинг (идея эксклюзивности конфессии).

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Так, по его мнению, никто не может подменять собой правоохранительную систему. Если любой субъект законодательного поля нарушает закон - есть государственная система превенции или наказания, чтобы таких нарушений не было, или чтобы за такие нарушения была понесена ответственность - административная или уголовная.

Министр также отметил, что в обществе должны мониторить этот вопрос, как и в государстве - обращать внимание на высказывания религиозных общин вроде "кто не с нами - попадают в ад".

"Это незаконно", - прокомментировал Бородянский.

Так, в министерстве заказывают мониторинг или делают его самостоятельно, чтобы фиксировать подобные случаи.

Ранее глава МВД Арсен Аваков призвал религиозные организации при конфликте не вдаватся к услугам посторонних лиц.