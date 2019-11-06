Украина и ЕС возобновят заседание Группы высокого уровня по стратегическим коммуникациям

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украина и ЕС договорились возобновить заседание Группы высокого уровня Украина-ЕС по вопросам стратегических коммуникаций. Об этих и других вопросах взаимодействия в сфере информационной политики и противодействия дезинформации вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба говорил с европейскими специалистами по страткому в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Офиса вице-премьера.

"В ближайшее время мы подготовим и проведем встречу представителей ЕС и Украины на высоком уровне, чтобы вместе продумать вопрос противодействия дезинформации и повышения устойчивости к информационным воздействиям", - отметил вице-премьер.

Также отмечается, что во время встречи со специалистами Кулеба обсудил форматы привлечения Украины к деятельности Рабочей группы по вопросам дезинформации Генерального директората Еврокомиссии по коммуникациям, а также углубление сотрудничества с Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних дел.

Как сообщал УНН, Кулеба обсудил с Шефчовичем энергетическое законодательство и газопровод Кремля.