Бойцы ВСУ отошли на подготовленные позиции в районе разведения на Донбассе - нардепы

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, которые побывали с мониторинговой миссией в зоне разведения войск на Донбассе, заявляют, что украинские военнослужащие находятся в нормальных условиях, и осуществлено зеркальное разведение войск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

"В Золотом произошло зеркальное разведение - "были отведены (украинские - ред.) Вооруженные силы, так и та сторона тоже отошла на определенное расстояние, то есть произошло зеркальное разведение", - говорится в сообщении.

Также, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мисягин рассказал, что на участке, где расположена 72 бригада "черных запорожцев", которая находится именно в Золотом, нормальные условия, окопы - в человеческий рост, заградительные укрепления - стоят, блиндажи с бетонными перекрытиями - построены.

"Для людей, военных, находящихся там, оснащены совершенно новые условия. Мы зашли на кухню, посмотрели как люди питаются", - сказал Мисягин.

Кроме того, он отметил, что фраза, которая появляется в сети о "голых-босых", абсолютно не соответствует действительности.

Напомним, в пресс-служба ООС отметили, что в случае провокаций агрессора, украинские военные немедленно восстановят прежние позиции в Золотом.



Как сообщалось ранее, команда ОБСЕ 29 октября зафиксировала начало процесса отвода сил и средств на участке разведения в районе Золотого.