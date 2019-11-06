В Раде предлагают накладывать санкции на неприбыльные СМИ

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Законопроект о СМИ, который разрабатывает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, содержит идеи относительно санкций в отношении убыточных СМИ. Об этом заявил на парламентских слушаниях на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, в последнее время такие понятия, как "фейковые новости", сознательная дезинформация, нарушения журналистских стандартов, попустительство агрессии врага против нашего государства стали привычным фактом. Конечно, это деликатный вопрос, и обсуждение этого вопроса граничит с наступлением на свободу слова. Впрочем, кто-то за это тоже должен нести ответственность. Особенно когда речь идет о попустительстве агрессии врага. Могу заверить: ни один кум Путина в этом вопросе не поможет. В парламенте создана ВСК, которая сейчас занимается вопросом установления владельцев некоторых каналов. Думаю, в ней мы также рассмотрим вопрос ответственности некоторых лиц и их друзей в попустительстве российской агрессии", - сказал Ткаченко.

По его словам, Украина - чуть ли не единственная страна в Европе, где подавляющее большинство частных СМИ являются убыточными.

"Это создает подозрение того, что владельцы влияют на журналистов. В футболе уже 10 лет является принцип так называемого финансового fairplay. Условно говоря, сколько зарабатываешь - столько тратишь. Если, например, в течение трех лет СМИ являются постоянно убыточными, наверное, есть шанс применение определенных санкций. Да, возможно, в результате у нас станет меньше ярких шоу, множества сериалов, и множества информационных каналов. Но это будет честный бизнес. Так же честно всем журналистам получать зарплаты не в конвертах и платить с них налоги. В новом законе о медиа, который мы собираемся внести комитетом уже до конца этого года, эта идея также найдет свое отражение", - заявил он.

Напомним, в правительстве предлагают ввести уголовную ответственность за "манипулирование" СМИ.