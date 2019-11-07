Трамп с Эрдоганом договорились о личной встрече на следующей неделе

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, что провел “очень хорошый” телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Глава государства подтвердил, что ожидает встречи с ним 13 ноября в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на Twitter Трампа.

“У меня состоялся очень хороший телефонный разговор с президентом Турции. Он сообщил мне, что они захватили множество боевиков ИГ („Исламское государство“), в том числе жену и сестру террориста (Абу Бакра) аль-Багдади, которые, как сообщалось, пытались убежать во время конфликта (в Сирии). Также обсуждалась их (турецкая) граница с Сирией, искоренение терроризма, прекращение вражды с курдами и многие другие вопросы. С нетерпением жду встречи с президентом Эрдоганом в следующую среду, 13 ноября, в Белом доме”, — написал американский лидер.

Напомним, Турция 9 октября начала военную операцию против YPG на северо-востоке Сирии, намереваясь освободить прилегающую к турецкой границе территорию от, как заявляет Анкара, “террористов” и организовать там “зону безопасности”. В ней турецкое правительство планирует разместить значительное количество сирийских беженцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган: Россия подтвердила, что курды оставили северную Сирию

Дипломатические усилия США привели сначала к договоренности о приостановлении операции на 120 часов с целью отступления курдов из 30-километровой пограничной зоны. Курды заявили впоследствии о выводе своих сил из Рас-аль-Айна и продолжение отступления из других районов.

После этого, 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о совместных действиях на севере Сирии. Меморандум предусматривал продление перемирия на 150 часов (закончилось 29 октября), а впоследствии также и совместное патрулирование военными обеих стран пограничной зоны.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Турция согласилась на длительное перемирие на севере Сирии. В ответ он отменил санкции, введенные против Анкары из-за ее военную операцию против курдов.