Трамп использовал темы военной помощи и визита в Белый дом для давления на Зеленского – Тейлор

КИЕВ. 7 ноября. УНН. На сайте спецкомитета Палаты представителей США по разведке обнародовали стенограмму показаний временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора от 22 октября, передает УНН со ссылкой на документ.

Председатели комитетов Адам Шифф, Элиот Анхель и Каролин Малони убеждены, что показания Тейлора показывают, как президент Трамп оказывал давление на Украину с целью заставить чиновников в Киеве расследовать деятельность его политических конкурентов. Для этого он якобы замораживал военную помощь Украине и не согласовывал визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

“Было мое очевидное понимание, что деньги на политику безопасности помощь не поступят, пока президент (Украины) не обязуется проводить расследование”, — цитируют слова Тейлора стенографисты.

По его словам, Трамп хотел, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании в отношении демократов и украинской газовой компании Burisma, где работал сын экс-вице-президента США Джо Байдена, в обмен на визит украинского президента в Белый дом и перед решением Вашингтона разморозить военную помощь.

Тейлор рассказал американским законодателям, что требование продвигал персональный адвокат Трампа Руди Джулиани.

13 и 15 ноября должны состояться первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа. В слушаниях должны принять участие Тейлор, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент и экс-посол США в Украине Мари Йованович.

Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. А уже 5 ноября — Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждения неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Трамп называет расследование в рамках импичмента “охотой на ведьм”, указывая на расшифровку его разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона. Республиканцы поддерживают президента.