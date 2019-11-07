Бывших сотрудников Twitter обвинили в передаче Эр-Рияду данных о пользователях - NYT

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министерство юстиции США предъявило обвинения двум бывшим сотрудникам соцсети Twitter в передаче власти Саудовской Аравии информации о пользователях. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета The New York Times, передает УНН.

Исковое заявление поступило в суд в Сан-Франциско (штат Калифорния). Как следует из документа, обвинения предъявлены Ахмеду Абуаммо и Али аль-Забараху. Первый является гражданином США, второй — подданным Саудовской Аравии. Оба ранее работали в Twitter. В Минюсте США считают, что они передавали личные данные пользователей соцсети властям королевства. Речь идет о лицах, выступали с критикой Эр-Рияда.

Власти США считают, что Абуаммо и аль-Забара получили от представителей королевства тысячи долларов и ценные вещи. Средства поступали на тайные банковские счета.

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Как отмечает издание, Минюст США также предъявил обвинения подданному Саудовской Аравии Ахмеду аль-Мутаири. Он раньше работал в американской компании, которая занималась маркетингом в социальных сетях. Аль-Мутаири также якобы выполнял задание власти королевства.

Как сообщал УНН, в Twitter признали, что показывали больше рекламы менее популярным пользователям.