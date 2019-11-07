В США хотели ограничить количество участников телефонного разговора между Трампом и Зеленским – Тейлор

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Посол США при ЕС Гордон Сондленд в ходе подготовки телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским пытался ограничить число присутствующих при переговорах представителей американских ведомств. Об этом свидетельствуют показания временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, которые он дал под присягой конгрессменам, передает УНН со ссылкой на опубликованный документ.

В среду специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал стенограмму закрытых слушаний с участием Тейлора, которое состоялось 22 октября в рамках процедуры импичмента республиканца Трампа, инициированной в конце сентября Демократической партией.

Согласно утверждениям дипломата, на украинском направлении, кроме официальных каналов Госдепартамента, действовала неформальная команда, в которую входили Сондленд, бывший спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер, министр энергетики Рик Перри и адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

“Неофициальный канал был тесно связан с Вашингтоном и зачастую действовал вне рамок Госдепартамента”, — рассказал он. В то же время во внешнеполитическом ведомстве неоднозначно воспринимали роль посла при ЕС.

“Мы обсуждали с ним (Сондлендом 28 июня) по телефону детали предстоящего разговора президентов, дата была установлена, — говорится в стенограмме. — Сондланд сказал мне, что дата меняется. Я спросил, нужно ли нам известить других предполагаемых участников. Ответ был: “Не беспокойся об этом”. “Да, (это вызвало) определенную обеспокоенность. Когда вы проводите разговор президентов, специалисты остаются на линии, делают записи. Это официальные переговоры, — отметил Тейлор. — Но он (Сондленд) хотел убедиться, что этого не будет”.

Ранее Тейлор рассказал, что Трамп использовал темы военной помощи и визита в Белый дом для давления на Зеленского.

13 и 15 ноября должны состояться первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа. В слушаниях должны принять участие Тейлор, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент и експосол США в Украине Мари Йованович.

Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. А уже 5 ноября — Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Трамп называет расследование в рамках процедуры импичмента “охотой на ведьм”, указывая на расшифровку его разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона. Республиканцы поддерживают президента.