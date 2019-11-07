Россия наращивает военное присутствие в Арктике

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Россия активно укрепляет свое военное присутствие в Арктике и охотно привлекает внимание к этому с помощью военных учений и тестовых запусков новых ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Способы, которыми, как отмечает издание, РФ привлекает внимание к своему военному присутствию в регионе, несколько: от запуска первого в мире “боевого ледокола”, — до обучению военных обращению с оленьими упряжками, от восстановления советских авиабаз и радиолокационных станций, — до приспособления оружейных систем и бронетехники в условиях холодной погоды.

По словам западных аналитиков, цель Кремля — утвердиться в качестве доминирующей силы в Арктике, которая обладает большими неразведанными ресурсами, которые становятся более достижимыми из-за повышения температур, таяние льдов и повышение уровня моря.

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Недавно в Санкт-Петербурге спустили на воду боевой ледокол “Иван Папанин”, который планируют поставить на вооружение до 2023 года, снабдив его крылатыми ракетами “Калибр”, орудием калибра 76,2 мм и противолодочным вертолетом Ка-27.

“Мы хотели его создать таким, чтобы он обеспечил безопасность плавания и проводки кораблей. Одновременно, чтобы на этом корабле можно было проводить научные исследования во льдах Арктики и, конечно, чтобы он надежно гарантировал безопасность наших национальных интересов там”, — сказал российскому государственному информагентству ТАСС адмирал РФ Виктор Черков.

Для президента Владимира Путина развитие в Арктике стало одной из ключевых долгосрочных целей. В этом году он выразил амбициозное предположение, что Северный морской путь сможет составить конкуренцию Суэцкому каналу. Некоторые международные инвесторы уже скупают активы в проектах экспорта сжиженного природного по этому маршруту.

Российские власти настаивают, что ее настойчивая позиция — это ответ на учения НАТО в регионе, а ее цель направлена на обеспечение мира в Арктике. Однако последние ракетные испытания, очевидно, призваны послужить сигналом и подкрепить территориальные претензии Москвы.

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НАТО, по запросу Норвегии и других скандинавских и стран Балтии, также активизирует деятельность в Арктике, особенно в районе Кольского полуострова, где базируется Северный флот РФ.

В недавней статье для норвежской газеты Aftenposten российский министр иностранных дел обвинил НАТО в создании напряженной обстановки в Арктике. “Норвегия отходит от своей базовой политики, размещая в мирное время на своей территории якобы на ротационной, а на самом деле на постоянной основе тренировочные базы для военнослужащих США и Великобритании”, — отметил он, назвав “крайне агрессивными” обучение Trident Juncture, которые прошли недавно “вблизи российских границ”.

Напомним, ранее Япония отметила рост военной активности РФ в Арктике и вблизи США.