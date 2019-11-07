Джулиани заявил, что собранные в Украине доказательства докажут невиновность Трампа

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани уверен, что информация, полученная им в Украине, докажет безосновательность обвинений в отношении главы Белого дома со стороны политических оппонентов. Об этом Джулиани написал в среду в своем микроблоге Twitter, передает УНН.

“Проводя расследование тайного сговора и коррупции в Украине в 2016 году, я действовал исключительно как адвокат, защищающий клиента перед лицом ложных обвинений. Они постоянно менялись по мере того, как их опровергали”, — заявил Джулиани.

“Когда все доказательства увидят свет, будет доказано, что президент (США Дональд Трамп) не виноват, а весь этот фарс является такой же фальсификацией и выдумкой, как и заговор с Россией, возможно, даже хуже”, — подчеркнул он.

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Джулиани также назвал имена трех адвокатов, которые будут представлять его интересы в рамках рассмотрения об импичменте Трампа.

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

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Позже Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины.

На прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили текст резолюции, санкционирующей продолжение рассмотрения с целью импичмента президента Дональда Трампа.

В резолюции подтверждается, что расследование будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, о доходах и расходах, а также юридический комитет.

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В Белом доме считают, что резолюция не изменяет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. А уже 5 ноября — Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.