Посольство призвало NYT исправить опубликованную карту Украины без Крыма

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Влиятельное американское издание The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде". Об этом говорится в сообщении украинского диппредставительства в США в Facebook, передает УНН.

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушением международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan" (https://nyti.ms/32iUxsp)", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что рассчитывают на "оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить к американской и мировой общественности правду".

"А правда в том, что Крым - это Украина! Ошибка должна быть исправлена!" - отметили в украинском диппредставительстве.

Напомним, в начале года CNN назвал оккупированный Крым российским.