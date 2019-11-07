На форуме за демократию во Франции сорвали выступление российской пропагандистки

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во время Всемирного форума за демократию, начавшегося накануне во французском Страсбурге, участники сорвали выступление заместителя главного редактора Российского федерального телеканала Russia Today Анны Белкиной. Соответствующее видео с мероприятия разместила в соцсети Facebook Украинская школа политических студий, передает УНН.

"Во время Всемирного форума за демократию выступала Анна Белкина, заместитель главного редактора Russia Today. Зал, в частности наша делегация, среагировала так. Ведь других дискуссий с Russia Today быть не может", - отмечается в видео.

Из видеозаписи видно, как во время выступления Белкиной представители украинской и других делегаций поднялись со своих мест и начали кричать: "Мировой форум за демократию - не место для пропаганды". В руках у них были распечатаны самодельные плакаты с надписью "Propaganda is not Journalism" (с англ.- пропаганда не является журналистикой).

Школа опубликовала еще одно видео с этой же панели форума, где выпускница УШПС, обратилась к организаторам Всемирного форума за демократию с вопросом: "почему российская пропагандистская машина должна учить европейских журналистов, как правильно подавать информацию?". Зал поддержал ее громкими овациями.

Как сообщал УНН, форум продлится до 8 ноября и будет посвящен той роли, которую для демократии играет информация. Главная тема - "Находится ли демократия под угрозой в век информации?".