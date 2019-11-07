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Раде предложили изменить механизм по обработке персональных данных

Раде предложили изменить механизм по обработке персональных данных

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Верховную Раду подали утвержденный Кабинетом министров Украины законопроект, который должен лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их персональными данными. Об этом министр Кабмин Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

По его словам, на заседании Кабмина накануне проголосовали за законопроект, "который сделает в Украине немного меньше бюрократии".

"Недавно я писал о вездесущем окументе "Согласие на обработку персональных данных"... Проблема в том, что в законе недостаточно четко описан механизм согласия на обработку данных... И вот, вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этого бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает", - отметил Дубилет.

"Наш закон был "вдохновлен" законом европейских стран. Европейцев трудно заподозрить в неуважительном отношении к персональным данным, но такие бумажки, еще и в таком объеме, они, конечно, не заполняют", - добавил министр.

Также Дубилет отметил, что просто принять закон будет недостаточно.

"После этого будем бегать с огнеметом по бюджетным организациям и выжигать этот документ. Ну и заодно будем учить бизнес, чтобы он, перестраховываясь, тоже не плодил лишнюю бюрократию", - рассказал Дубилет.

Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сказал, что его бесит документ "Согласие на обработку персональных данных", и он хочет избавиться от его заполнения там, где это возможно.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Дмитрий Дубилет
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