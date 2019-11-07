МИД о разведении на Донбассе: "все идет не так гладко"

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В районах Донбасса, где запланировано разведение сил и средств, все идет не так гладко и быстро, как хотелось бы. Об этом заявил Политический директор МИД Украины Алексей Макеев в интервью агентству Anadolu, передает УНН.

О разведении сил и средств в Золотом Макеев сказал: "это происходит не так быстро, как мы хотим".

"В районах, которые мы запланировали, все идет не так гладко, но, по крайней мере, мы начали с реконструкции в городе Станица Луганская, где мы собираемся отремонтировать мост, что очень важно для украинцев на оккупированных территориях, чтобы достичь контролируемой правительством территории", - сказал Макеев.

Он добавил, что Россия должна вывести свои войска и вооружения с территории Донбасса, и "позволить нам восстановить правопорядок вместе с усилиями международного сообщества".

Как сообщал УНН, команда ОБСЕ 29 октября зафиксировала начало процесса отвода сил и средств на участке разведения в районе Золотого.

В пресс-службе ООС отметили, что в случае провокаций агрессора, украинские военные немедленно восстановят прежние позиции в Золотом.