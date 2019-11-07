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Турция играет ключевую роль относительно Крыма - МИД

Турция играет ключевую роль относительно Крыма - МИД

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Крым всегда стоит на повестке двусторонних консультаций Киева с Турцией и другими странами. Об этом заявил Политический директор МИД Украины Алексей Макеев в интервью агентству Anadolu, передает УНН.

"Турция играет здесь абсолютно ключевую роль в международной политике непризнания этой оккупации", - сказал Макеев, говоря о Крыме.

Издание напомнило, что Анкара не признает Крым российской территорией, наравне с ООН, ЕС, США.

Макеев подтвердил, что Турция и Украина являются стратегическими партнерами, а крымские татары являются мостом в двусторонних отношениях.

По его словам, Анкара и Киев развили сотрудничество в сфере обороны и бизнеса в рамках своего стратегического партнерства.

Макеев подчеркнул, что две страны имеют более 50 совместных проектов и ищут возможности для производства самолетов.

"Поэтому сотрудничество и производство самолетов - одно из будущих направлений нашей координации", - добавил он.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что Украина не потеряет Турцию из-за "одного инцидента".

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Турция, сотрудничество
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