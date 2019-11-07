Приватизация Укрспирта по "схеме Зеленского" даст государству только один миллиард грн вместо шести

КИЕВ. 7 ноября. УНН. От приватизации ГП "Укрспирт" государство выручит не более 1 млрд грн. Об этом свидетельствуют расчеты, проведенные Профсоюзом государственного предприятия, передает УНН со ссылкой на опубликованный в Facebook документ.

В своих предостережениях к президентскому законопроекту о демонополизации спиртовой отрасли №2300 они указывают, что ожидаемые властью поступления 6 млрд грн в бюджет - ложные.

"Согласно балансу ГП состоянию на 30 сентября 2019 года стоимость основных средств составляет 494 млн грн, а их остаточная стоимость - 172,7 млн грн, общая стоимость активов составляет 882,8 млн грн. Это свидетельствует о том, что максимально возможные поступления от приватизации ГП "Укрспирт" составляют не более 1 млрд гривен", - прогнозируют работники ГП.

В то же время, каждый год Укрспирт платит в бюджеты всех уровней более 400 млн грн, в том числе единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (более 80 млн грн) и налог на доходы физических лиц (более 70 млн грн).

Поэтому, предложенная Президентом Украины демонополизация спиртовой отрасли (проект закона №2300 - ред.) будет иметь ряд негативных последствий, убеждены представители трудового коллектива ГП "Укрспирт".

"Если идти по пути демонополизации, это приведет к деиндустриализации, закрытию производства, уменьшениюе налоговых поступлений и тотальной безработице. Раздача лицензий частным производителям спирта приведет к тому, что спиртовая отрасль будет безвозвратно уничтожена", - прогнозируют в "Укрспирт".

Не даст ожидаемых результатов и предусмотренная законопроектом либерализация по предоставлению лицензий на производство спирта этилового, говорят в госкомпании.

"В этом случае производственные мощности ГП "Укрспирт" будут не востребованы, а ожидаемые поступления в 5-7 млрд грн в госбюджет не поступят", - убеждены сотрудники предприятия.

Зато разумная приватизация предприятия гарантирует стабильные поступления в государственный бюджет и рабочие места работникам, убеждают в ГП "Укрспирт".

"Государство стабильно получать поступления в виде уплаты налогов более 400 млн грн и обеспечит рабочими местами 5000 человек", - отметили они.

Для того, чтобы увеличить экспорт отечественного спирта, надо уменьшить его себестоимость, и этого можно достичь путем "отцепки" нерабочих заводов, на которые ежегодно расходуется около 250 млн грн, добавили сотрудники госкомпании.

Напомним, в ВР зарегистрирован законопроект Президента Владимира Зеленского, который предлагает раздать лицензии на производство спирта частным компаниям, а государственную монополию отменить.

Эксперты отмечают, что такая демонополизация отрасли перед приватизацией ГП "Укрспирт" на руку только водочным гигантам, которые заинтересованы в получении лицензий и заинтересованы вкладывать средства в государственные спиртзаводы, а затем, приватизация будет провалена и государство потеряет деньги.

Анализируя законопроект Владимира Зеленского, Главное научно-экспертное управление ВР подчеркнул, что в указанном документе отсутствуют экономические расчеты изменения модели спиртовой отрасли в стране, а следовательно анонсированные властью цифры и намерения ничем не подкреплены.

В Профсоюзе ГП "Укрспирт", в свою очередь, анонсируют проведение общенациональной забастовки в случае, если власть не прислушивается к мнению трудового коллектива.