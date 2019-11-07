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Зеленский назначил начальника департамента охраны гостайны СБУ

Зеленский назначил начальника департамента охраны гостайны СБУ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Носка начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе Главы государства №812/2019 от 7 ноября, передает УНН.

"Назначить Носка Игоря Аркадьевича начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указе.

Напомним, Зеленский назначил Уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ.

Также напомним, Президент "перевел" главу Службы внешней разведки в СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, указы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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