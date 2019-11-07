Новости: Политика
Четверг, 7 ноября 2019, 11:42 • Юлия Шрамко • 26430
Зеленский назначил начальника департамента охраны гостайны СБУ
Владимир Зеленский
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Носка начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе Главы государства №812/2019 от 7 ноября, передает УНН.
"Назначить Носка Игоря Аркадьевича начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указе.
Напомним, Зеленский назначил Уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ.
Также напомним, Президент "перевел" главу Службы внешней разведки в СБУ.
Источник: УНН
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