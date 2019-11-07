Льготники будут получать платежки с полной суммой за услуги ЖКХ, начиная с октября

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Льготники начнут получать платежные квитанции с полной суммой к оплате за услуги жилищно-коммунального хозяйства, начиная уже с октября. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Начиная с платежек за октябрь, все льготники, как и субсидианты раньше, будут получать полный размер в платежке без учета льгот и субсидий. Параллельно с этим соответствующие средства будут перечисляться или на их аккаунт в сберегательном банке, или на тот банк или Укрпочту, если они изъявили желание и обратились в орган соцзащиты по получению соответствующих выплат в наличной форме", - отметил Музыченко.

По его словам, льготники будут получать смс-сообщения от банка о том, какая сумма была начислена ему в виде льготы, соответствующие взаиморасчеты будут происходить между банком и поставщиком услуг.

При этом он отметил, что и льготы, и субсидия покрывают лишь часть общей суммы к оплате за потребленные коммунальные услуги.

"Льготник, который получает средства наличными, должен самостоятельно обеспечить оплату коммунальных услуг с учетом размера льгот, которые он получил в наличной форме. Те льготники, которые получают льготы в неналичной форме, получив смс-сообщение от банка, должны понять, какую сумму средств не профинансировал сберегательный банк", - добавил чиновник.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров не будет в ближайшее время уменьшать размер субсидий.

Изменение процента платежа с 15% до 20% в формуле назначения субсидий вступит в действие с 1 мая 2020 года и не коснется этого отопительного сезона.