Регистрация | Вход |
USD: 24,72 -0,0785  EUR: 27,46 -0,2087 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 07 ноября 2019 14:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине перед текущим учебным годом закрылось почти 200 школ
В Украине перед текущим учебным годом закрылось почти 200 школ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
14415
Версия для печати

Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, подписал Указ "Об увольнении Б.Тиводара с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Уволить Тиводара Богдана Михайловича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее Зеленский назначил нового начальника Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Источник: УНН
Теги: СБУ, указы, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.