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Президент назначил глав управлений СБУ в ряде областей

Президент назначил глав управлений СБУ в ряде областей

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав управлений Службы безопасности Украины в шести областях и уволил - в одной. Об этом говорится в президентских указах №№814-820 от 7 ноября, передает УНН.

Так, Глава государства назначил:

  1. Денисенко Анатолия Александровича начальником управления Службы безопасности Украины y Винницкой области.
  2. Данюкова Павла Алексеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Волынской области.
  3. Зайца Сергея Сергеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.
  4. Борзилова Евгения Викторовича начальником управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.
  5. Борейчука Юрия Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.
  6. Криворучко Сергея Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Также Президент уволил Олийныка Андрея Федоровича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Напомним, Зеленский назначил начальника департамента охраны гостайны СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, указы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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