Президент назначил глав управлений СБУ в ряде областей

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав управлений Службы безопасности Украины в шести областях и уволил - в одной. Об этом говорится в президентских указах №№814-820 от 7 ноября, передает УНН.

Так, Глава государства назначил:

Денисенко Анатолия Александровича начальником управления Службы безопасности Украины y Винницкой области. Данюкова Павла Алексеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Волынской области. Зайца Сергея Сергеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области. Борзилова Евгения Викторовича начальником управления Службы безопасности Украины в Полтавской области. Борейчука Юрия Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области. Криворучко Сергея Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Также Президент уволил Олийныка Андрея Федоровича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Напомним, Зеленский назначил начальника департамента охраны гостайны СБУ.