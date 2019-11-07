Новости: Политика
Четверг, 7 ноября 2019, 12:12 • Юлия Шрамко • 12435
Президент назначил глав управлений СБУ в ряде областей
Владимир Зеленский
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав управлений Службы безопасности Украины в шести областях и уволил - в одной. Об этом говорится в президентских указах №№814-820 от 7 ноября, передает УНН.
Так, Глава государства назначил:
- Денисенко Анатолия Александровича начальником управления Службы безопасности Украины y Винницкой области.
- Данюкова Павла Алексеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Волынской области.
- Зайца Сергея Сергеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.
- Борзилова Евгения Викторовича начальником управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.
- Борейчука Юрия Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.
- Криворучко Сергея Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.
Также Президент уволил Олийныка Андрея Федоровича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.
Напомним, Зеленский назначил начальника департамента охраны гостайны СБУ.
Источник: УНН
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