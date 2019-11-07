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Россия призвала не менее 18 тыс. крымчан в ряды Вооруженных сил РФ - Денисова

Россия призвала не менее 18 тыс. крымчан в ряды Вооруженных сил РФ - Денисова

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с начала аннексии Крыма в ряды Вооруженных сил РФ оккупанты призвали не менее 18 тысяч крымчан. Об этом Денисова сообщила на личной странице в Facebook, передает УНН.

Денисова выступила с докладом во время панели "Оккупированный Крым: ситуация с места", которая проходила в Берлине на 5-ю годовщину незаконной оккупации Крыма.

"Во временно оккупированном Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды Вооруженных сил РФ, составляет не менее 18 тыс. человек. В том числе, летом текущего года во время последней кампании были призваны не менее 3300 мужчин, что стало наибольшим количеством за одну кампанию", - сообщила уполномоченная.

Денисова также отметила, что для Российской Федерации не существует международного права, международного гуманитарного права и решений морского трибунала.

Уполномоченная отметила, что РФ не выполняет резолюцию ООН и нарушает четвертую Женевскую конвенцию.

Как сообщалось ранее, в октябре админчерте с оккупированым Крымом пересекли на 40% меньше людей, чем в сентябре.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, оккупация, Вооруженные Силы, армия России
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