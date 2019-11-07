Дело Насирова: подготовительное заседание состоится 8 ноября

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по обвинению экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Заседание состоится 8 ноября в 10:00 по адресу: проспект Победы, 41, зал судебных заседаний №5.

Как уже сообщалось, бывший глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава Государственной фискальной службы Украины в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8 созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, повлекшее тяжкие последствия в виде не поступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

Напомним, ВСУ закрыл производство по иску Насирова к ГФС Украины.