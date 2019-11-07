Порошенко в семнадцатый раз не явился на допрос в ГБР

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко опять не явился в Государственное бюро расследований на допрос в уголовном производстве, которое касается организации незаконной переправки его через государственную границу. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает УНН.

"Пока не известны причины его явки. Он был вызван сегодня для допроса в уголовном производстве, которое касается возможной организации незаконного пересечения государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов, в том числе и пятым президентом Украины Петром Порошенко. А также возможно работниками пограничной и таможенной службы", - сказала Иванова.

По ее словам, это уже его примерно 17-я неявка на допрос.

Напомним, ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего Президента Украины.

Как сообщалось ранее, суд разрешил ГБР проверить доходы Порошенко за пять лет.

Также напомним, что в целом, по словам директора ГБР Романа Трубы, ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.