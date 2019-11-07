Регистрация | Вход |
USD: 24,66 -0,0619  EUR: 27,35 -0,1156 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 07 ноября 2019 19:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
19485
Версия для печати

В правительстве считают, что Путин не сможет запугать Зеленского

В правительстве считают, что Путин не сможет запугать Зеленского

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 ноября. УНН. У российского лидера Владимира Путина не получится запугать Президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Euractiv, передаёт УНН.

"Из того, что я видел до сих пор, президент (Зеленский – ред.), во-первых, абсолютно привержен защите территориальной целостности и суверенного права Украины решать свое будущее. Во-вторых, он обладает всеми необходимыми навыками, чтобы быть эффективным в переговорах. Я присутствовал на ряде переговоров и видел его в действии, и я доволен тем, что видел. И в-третьих, если кто-то пытается запугать его, у него есть очень мощное оружие против этого, это его превосходное чувство юмора. Поэтому, если президент Путин попытается запугать моего президента, я уверен, что президент Путин проиграет, потому что шутка, с которой президент ответит, гораздо мощнее и сильнее, чем попытка президента Путина запугивать", - заявил Кулеба.

В то же время, он признался: присоединился к правительству Украины только в сентябре, поэтому не имел опыта работы с Президентом Зеленским до этого времени.

Как сообщал УНН, по словам Кулебы, формула Штайнмайера мира не касается. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.