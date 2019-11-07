В правительстве считают, что Путин не сможет запугать Зеленского

КИЕВ. 7 ноября. УНН. У российского лидера Владимира Путина не получится запугать Президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Euractiv, передаёт УНН.

"Из того, что я видел до сих пор, президент (Зеленский – ред.), во-первых, абсолютно привержен защите территориальной целостности и суверенного права Украины решать свое будущее. Во-вторых, он обладает всеми необходимыми навыками, чтобы быть эффективным в переговорах. Я присутствовал на ряде переговоров и видел его в действии, и я доволен тем, что видел. И в-третьих, если кто-то пытается запугать его, у него есть очень мощное оружие против этого, это его превосходное чувство юмора. Поэтому, если президент Путин попытается запугать моего президента, я уверен, что президент Путин проиграет, потому что шутка, с которой президент ответит, гораздо мощнее и сильнее, чем попытка президента Путина запугивать", - заявил Кулеба.

В то же время, он признался: присоединился к правительству Украины только в сентябре, поэтому не имел опыта работы с Президентом Зеленским до этого времени.

Как сообщал УНН, по словам Кулебы, формула Штайнмайера мира не касается.