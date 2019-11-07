Вице-премьер Кулеба: мы - не буфер для России

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина не является буфером между НАТО и Россией, она является частью западной цивилизации. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в інтерв’ю Euractiv, передаёт УНН.

По словам вице-премьера, есть данные, свидетельствующие о том, что поддержка членства Украины в ЕС постоянно растет.

"С НАТО все сложнее. Но если вы посмотрите на опросы, вы также легко заметите, что число людей, которые поддерживают членство Украины в НАТО, растет, в том числе на востоке Украины, где ранее была зарегистрирована наиболее очевидная оппозиция НАТО. И мы должны поблагодарить Россию за это. Они нам очень помогли. Потому что лучшие аргументы в пользу вступления в НАТО - это наличие оккупирующей армии на вашей территории", - отметил он.

На вопрос о том, как он реагирует на тех политиков Запада, которые говорят, что Украина не должна становиться членом НАТО, потому что необходим буфер от России, Кулеба заявил, что хотел бы "чтобы они сами стали для России буфером".

"Мы не буфер для России. Мы - часть западной цивилизации. Мы часть Европы. И мы сделали свой выбор. Мы движемся к полноправному членству в ЕС и НАТО. Мне все равно, готовы ли ЕС и НАТО принять нас прямо сейчас или в краткосрочной перспективе, но я не вижу стратегических возражений против членства в среднесрочной и долгосрочной перспективе… В своих беседах, даже в самых конфиденциальных беседах, которые у меня были, я никогда не слышал предположений о том, что мы должны быть буфером между Россией и остальным миром. Более того, я думаю, что мы не должны переоценивать Россию в ее нынешнем виде", - добавил он.

Отвечая на вопрос о критике нового правительства относительно того, что оно слишком амбициозно или недостаточно амбициозно по отношению к НАТО, Кулеба сказал: "Ну, в Украине живая демократия. И, конечно же, у нас достаточно точек зрения и мнений о том, насколько амбициозной должна быть Украина на том или ином пути. Мое мнение, которое я высказываю всем фракциям в парламенте, всем им, у меня может быть личная симпатия или неуважение к некоторым конкретным членам парламента за то, что они делают или заявляют, но я действительно уважаю их как людей, которые избираются народом Украины. И мое послание всем им одинаково, будь-то правящая партия или какая-либо оппозиция. Европейская интеграция Украины должна оставаться выше внутренних беспорядков, конфликтов и политической борьбы. Это то, что должно нас объединить, потому что европейская интеграция - это то, что объединяет народ Украины".

Как сообщал УНН, со слов Кулебы, будущее Украины - это членство в НАТО.