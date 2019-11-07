Кулеба: Украина не прекратит транзит газа из РФ, так как играет по правилам

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина не может работать против своих стратегических партнеров - Европы, поэтому не прекратит транзит российского газа, но это может сделать РФ. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Euractiv, передает УНН.

Так, на вопрос интервьюера о том, что министр энергетики Алексей Оржель недавно заявил, что в случае необходимости Украина может прекратить транзит и импорт российского газа, Кулеба ответил: "Нет, он сказал что-то другое, на мой взгляд".

"Он сказал, что Украина готова к ситуации, когда Россия прекращает транзит своего газа через Украину. Мы играем рука об руку с Евросоюзом во всей этой истории. Мы добровольно принимаем законодательство ЕС в сфере энергетики. У нас есть приложение к Соглашению об ассоциации, которое обязывает Украину консультироваться с Европейским союзом по законопроектам в сфере энергетики. Стратегия Украины состоит в том, чтобы как можно быстрее интегрировать наш энергетический сектор в энергетический рынок ЕС. Поэтому мы не можем работать против наших стратегических партнеров. И сказать, что мы прекратим транзит российского газа, мы никогда так не сделаем, потому что мы следуем правилам. Мы играем по правилам, по правилам ЕС. Но в то же время партнеры здесь, в Брюсселе, понимают, что Россия может прекратить транзит газа, потому что это стратегия России - переиграть Украину в транзите газа и отправлять газ через различные потоки. Таким образом, министр сказал, имел в виду, то, что это будет вредно, плохо, если Россия решит не осуществлять транзит газа через Украину, но Украина готова к этому сценария. И наши коллеги в Европейской комиссии разделяют это понимание", - пояснил он.

Как сообщал УНН, ранее Оржель в эфире ток-шоу "Свобода слова" заявил, что Украина готова к возможной остановке транспортировки российского газа по своей территории, однако подписание договора с "Газпромом" остается приоритетом.