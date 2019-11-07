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Международный Суд ООН завтра объявит решение по делу "Украина против России"

Международный Суд ООН завтра объявит решение по делу "Украина против России"

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В пятницу, 8 ноября, Международный Суд ООН в Гааге огласит свое решение по по делу "Украина против России". Делегацию Украины на слушаниях возглавит Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"8 ноября 2019 в 15:00 (по местному времени) Международный Суд ООН объявит свое решение относительно предыдущих возражений Российской Федерации (юрисдикция) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации). Украинскую делегацию на слушаниях возглавит Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль", - говорится в сообщении.

Напомним, с 3 по 6 июня в Гааге в Нидерландах, где работает Международный суд, высший судебный орган в системе Организации Объединенных Наций, завершились очередные слушания по делу "Украина против Российской Федерации".

Обе стороны по очереди изложили свои аргументы относительно того, должен ли суд признать свою юрисдикцию в этом деле и перейти к ее рассмотрению по существу (как того хочет украинская сторона) или нет (чего добивается Россия). Теперь Международный суд должен принять решение по этому поводу, но точная дата этого еще не известна, суд обещает объявить ее "в надлежащее время".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Гаага, Международный суд ООН
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