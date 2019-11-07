Число желающих принять участие в антарктической экспедиции Украины удвоилось

КИЕВ. 7 ноября. УНН. На места ученых в 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на 2020-2021 годы подались вдвое больше кандидатов, чем в прошлом году в 24-ю экспедицию. Об этом сообщил директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий, комментируя итоги приема документов в 25-ю УАЭ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Это означает, что "туристическая" волна - те, кто просто хочет поехать в одно из самых отдаленных и самых суровых мест планеты - несколько спала. Вместо этого ученые открывают для себя возможность проведения в Антарктиде уникальных научных исследований. И это действительно важно, ведь в Антарктиде Украина делает науку мирового уровня", - отметил Дикий.

По его словам, в этом году есть 36 претендентов на 7 мест ученых в экспедиции, тогда как в прошлом году поступили заявки от 17 кандидатов. Всего на конкурс по отбору полярников для 25-ю УАЭ подавались 88 кандидатов: 66 мужчин и 22 женщины. В среднем это более 7 претендентов на 1 место, ведь в отряд зимовщиков набирают 12 специалистов: 7 ученых, дизелиста-электрика, системного механика, системного администратора связи, врача и повара.

Больше всего среди претендентов наблюдается желающих проводить биологические исследования (15 кандидатов), далее - повар и врач (по 13 кандидатов). Кроме врача и повара, наибольшее количество претенденток - на геокосмические исследования.

При этом директор НАНЦ добавил, что окончательный состав 25-й УАЭ будет определен в январе 2020 года. Кандидаты должны пройти еще собеседование, психологическое тестирование, медосмотр и соответствующие тренинги.

Напомним, украинские ученые впервые за 17 лет поедут исследовать флору и фауну Южного океана. В состав экспедиции войдут биологи, экологи, геофизики.