ЕСПЧ открывает возможность для отмены люстрации образца 2014 года - СМИ

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Решение Европейского суда по правам человека открывает возможность для отмены в целом люстрации образца 2014 года. Об этом говорится в материале издания "Фокус", передает УНН.

Закон “Об очищении власти” приняли спустя полгода после Революции достоинства. Документ сразу же отправили в Венецианскую комиссию, которая высказала серьёзные замечания к ЗУ. И если бы ВР четыре года назад учла их, то сегодня решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не было бы, цитирует издание бывшего народного депутата Игоря Попова.

“Нам рекомендовали заменить „пакетную“ люстрацию чиновников на персональную юридическую ответственность и предусмотреть для них право опротестовывать решение об увольнении в досудебном порядке. Но эти рекомендации не были услышаны”, — констатировал он.

Так, сегодня на рассмотрении ЕСПЧ находится 125 обращений по вопросам люстрации. Первый кейс — это дело “Полях и другие против Украины”. Оно касается 5 чиновников: бывшего замначальника Главного управления кадров и обеспечения деятельности органов прокуратуры, начальника организации работы с документами ГПУ Вячеслава Поляха, бывшего замначальника управления финансовых расследований ГУ ГФС в Николаевской области Дмитрия Басалаева, экс-зампрокурора Черниговской области Александра Яся, ранее работавшего в налоговой инспекции Яремчи Романа Якубовского и экс-замначальника Управления АПК Александровской райгосадминистрации Донецкой области Сергея Бондаренко.

“Поляха, Басалаева и Яся уволили на основании того, что они занимали руководящие должности на госслужбе во время президентства Виктора Януковича. Якубовский лишился кресла за несвоевременную подачу заявления о люстрационной проверке. Бондаренко же поплатился за своё компартийное прошлое: в начале 1990-х был вторым секретарём райкома КПУ”, — напоминает издание.

При обращении в ЕСПЧ все пятеро апеллировали к статьям Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Они ссылались на статью 8 “Право на уважение частной и семейной жизни”, а также на статью 6 “Право на справедливый суд”, поскольку судебные процессы по их искам в отечественных судах длятся более четырёх лет и до сих пор не завершены.

“В своём решении ЕСПЧ отмечает, что применение люстрационных мер к заявителям не предусматривало какой-либо индивидуальной оценки их поведения и никем не доказано, что заявители совершали какие-либо действия, подрывающие демократическое управление, национальную безопасность, оборону страны и т. д. Их уволили лишь за то, что они занимали определённые посты на госслужбе в то время, когда президентом Украины был Янукович”, — говорится в сообщении.

ЕСПЧ также подчеркнул, что характер мер, применённых к заявителям, в сочетании с жёсткой формулировкой, используемой в разделе 1 Закона “Об очищении власти”, может свидетельствовать о том, что некоторые из этих мер мотивированы местью.

“Согласно заявлениям Верховного Суда и правительства, цель люстрации состояла в том, чтобы восстановить доверие к государственным институтам и защитить демократическое управление. Тем не менее, эти цели могли бы быть достигнуты менее навязчивыми средствами: где это возможно, путём проведения индивидуальной оценки, отстранением заявителей от их полномочий и переводом по возможности на менее значимые должности”, — отметили в ЕСПЧ.

Более того, судьи Европейского суда приняли к сведению довод первого заявителя о том, что президент Украины, который подписал люстрационный закон, сам девять месяцев служил министром в правительстве президента Януковича.

Учитывая вышеизложенное, решение ЕСПЧ открывает возможность для отмены в целом люстрации образца 2014 года, говорится в материале издания.

Как писал УНН, суды начали “доставать из-под сукна” иски люстрированных экс-чиновников.

Напомним, по оценкам начальника отдела исполнения решений Европейского Суда по правам человека, Генерального департамента по правам человека и верховенства права Совета Европы Павла Пушкаря, определяясь с вопросом люстрации, КСУ должен учитывать вывод ЕСПЧ.

КСУ, в свою очередь, активизировал рассмотрение ЗУ “Об очищении власти”, и эксперты прогнозируют решение по этому поводу в ближайшее время.

Юристы полагают, что КС не станет отменять весь люстрационный закон, но признаёт неконституционными отдельные его нормы.