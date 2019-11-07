Оценочная миссия НАТО завтра обсудит реформу сектора безопасности и обороны Украины

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Завтра, 8 ноября, группа экспертов Международного секретариата НАТО по оценке выполнения Годовой национальной программы продолжит разговор с украинским правительством по реформированию сектора безопасности и обороны. Об этом сообщает офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook, передает УНН.

"Продолжается визит в Украину группы экспертов Международного секретариата НАТО по оценке выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 год. Эксперты находятся в Киеве с 5 по 8 ноября", - сообщили в офисе.

Так, в первый день работы были проведены рабочие консультации с представителями ведомств сектора безопасности и обороны, где обсуждалось стратегическое видение реформирования силовых ведомств. 6 ноября во центре внимания дискуссии были перспективы взаимодействия Украины с НАТО в рамках стратегических приоритетов реализации ГНП.

"Сегодня основное внимание уделено политическим и экономическим вопросам, а также информационной безопасности. К консультациям привлечены представители профильных государственных органов. Завтра, 8 ноября, будет продолжен разговор по реформированию сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, оценочная миссия НАТО находится в Украине с целью подготовки отчета о выполнении Годовой национальной программы за 2019 год.