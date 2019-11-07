В МИД раскрыли цель Украины в рамках "Восточного партнерства"

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Стратегическая цель Украины - членство в Евросоюзе, а инициатива "Восточного партнерства" приближает ее к этой цели. Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Министерства иностранных дел Украины на Telegram-канале МИДа, передает УНН.

"В рамках инициативы (Восточное партнерство - ред.) 6 стран-партнеров на самом деле ставят перед собой разные задачи и имеют разные уровни сотрудничества. Например, на сегодня Украина, Грузия и Молдова уже имеют подписанные Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (речь в ней идет о политической ассоциации и экономической интеграции). Напомним - свое Соглашение Украина подписала в 2014 году. При этом стратегическая цель Украины - больше, чем партнерство. Стратегическая цель - членство в Европейском Союзе", - отметили в МИДе.

Так, сообщается, что за последние 10 лет "Восточное партнерство" по многим пунктам приблизило Украину к амбициозной цели, но существующего инструментария партнерства пока недостаточно.

"Именно поэтому Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая на конференции (министров иностранных дел стран-партнеров и представителей Евросоюза - ред.), говорил об углублении дифференциации в инициативе Восточного партнерства - то есть, применения Европейским Союзом различных подходов к различным партнерам в зависимости от целей, которые они перед собой ставят", - подчеркнули дипломаты.

Как сообщалось ранее в УНН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время выступления в Стокгольме отметил стремления Украины и других ассоциированных партнеров получить перспективу членства в Евросоюзе.