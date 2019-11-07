Помощник Зеленского и иностранные послы посетили район разведения сил на Донбассе

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Помощник Президента Украины Андрей Ермак, представители украинского правительства и послы иностранных государств посетили украинские позиции в районе населенного пункта Богдановка (Петровское) Донецкой области, где должен состояться очередной этап разведения сил и средств. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Сообщается, что в состав миссии, что побывала на линии разграничения, вошли: временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Также в делегацию вошли: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай и заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Ознакомившись с ситуацией на линии разграничения в районе Петровского, Ермак отметил, что Украина четко придерживается международных договоренностей по разведению войск и ожидает зеркальных шагов от другой стороны.

"Надеемся, что разведение пройдет спокойно, и мы получим столь необходимый всем мир", - сказал помощник Президента.

Он отметил, что разведение сил на трех участках было условием для встречи в нормандской формате на высшем уровне.

"Сегодня с нами приехали послы Великобритании, США, Франции, ФРГ для мониторинговой миссии в населенных пунктах Петровское и Золотое, чтобы они воочию увидели, как происходит разведение", - пояснил Андрей Ермак.

Также, по его словам, украинские министры отчитаются перед послами о своих планах относительно того, какое внимание следует уделить этой территории.

Кроме того, миссия побывала в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, где уже произошло разведение сил.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что с украинской стороны инфраструктура на контрольном пункте въезда/выезда "Золотое" полностью готова.

"И если будут достигнуты договоренности об открытии (КПВВ - ред.), мы можем начинать работы буквально на следующий день после договоренности. Заранее уже думаем о том, как улучшить обслуживание людей, которые будут пересекать КПВВ, готовы поставить мобильные центры предоставления административных услуг", - отметил Гайдай.

Также он сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выделении 1 млрд гривен на развитие инфраструктуры.

"В течение нескольких месяцев мы завершим проектно-сметную документацию и со следующего года сделаем дорогу от Северодонецка до Золотого", - сказал председатель Луганской ОГА.

Напомним, практическая фаза разведения войск возле Петровского начнется 8 ноября.