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Минздрав отстранил от должности директора Института рака

Минздрав отстранил от должности директора Института рака

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня Минздрав отстранил от должности директора Института рака Елену Колесник. Об этом народный депутат Александра Устинова сообщила в Facebook, передает УНН.

"Сегодня МЗ отстранил от должности директора Института рака Елену Колесник ... Это главные выводы выездного заседания комитета здоровья нации, которое состоялось в помещение Национального Института Рака. Впечатления от "экскурсий" главным онкологическим учреждением страны - обшарпанные стены, больные в очередях, печаль и коррупция", - написала нардеп.

По ее словам, инициированный комитетом аудит показал многочисленные нарушения со стороны руководства института. С этим будут разбираться правоохранительные органы: о деятельности института открыто несколько уголовных дел за "вероятно присвоение денежных средств" и другие.

И.о. руководителя института назначили Андрея Лукашенко, добавила Устинова.

"Институту надо полное обновление, прозрачный конкурс и новые люди, которые смогут честно и качественно выполнять свою работу", - резюмировала нардеп.

Как сообщал УНН, результаты аудита в Национальном институте рака передали правоохранителям.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Институт рака
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