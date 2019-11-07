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ЦИК заявила об угрозе срыва местных выборов в некоторых ОТГ

ЦИК заявила об угрозе срыва местных выборов в некоторых ОТГ

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия констатировала, что в некоторых объединенных территориальных общинах (ОТО) организация избирательного процесса, запланированного на 22 и 29 декабря, оказалась под угрозой срыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Секретариата комиссии.

"ЦИК призывает политические партии и членов районных избирательных комиссий помочь в надлежащей организации местных выборов 22 и 29 декабря", - говорится в сообщении.

Как известно, Центральная избирательная комиссия назначила на 22 и 29 декабря 2019 года первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также дополнительные выборы депутатов сельских, поселковых советов.

"Комиссия вынуждена констатировать, что в некоторых ОТО организация избирательного процесса оказалась под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей. Следовательно, в некоторых РИК свои полномочия осуществляют лишь около 60 процентов членов от сложившейся количества комиссий. Кроме того, в отдельных комиссиях их руководящий состав тоже уклоняется от выполнения своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Комиссия напоминает членам избирательных комиссий, за уклонение ими от выполнения своих полномочий в соответствии со статьей 157 Уголовного кодекса Украины, предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТО). Такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Ранее УНН сообщал, 2 ноября, в Украине начался избирательный процесс первых местных выборов в 86 объединенных территориальных общинах.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК
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