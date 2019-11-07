Зеленский задекларировал почти миллион гривен дохода

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о существенных изменениях в своей электронной декларации - указав 902 тыс. 454 гривны дохода, передает УНН.

Как указано в документе, изменения были внесены 6 ноября.

В декларации указано, что почти миллион Президент получил от сдачи имущества в аренду иностранцам Сиран Сонг и Хинуи Лин. Добавим, что в документе не указано, о каком имуществе идет речь.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своей декларации за прошлый год указал дом в Италии, а также почти полмиллиона долларов, размещенных на счете в ПриватБанке.