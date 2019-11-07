Регистрация | Вход |
USD: 24,66 -0,0619  EUR: 27,35 -0,1156 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 08 ноября 2019 00:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6975
Версия для печати

В МВФ заявили, что переговоры с Украиной по новой программе продолжаются

В МВФ заявили, что переговоры с Украиной по новой программе продолжаются

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Международный валютный фонд и власти Украины достигли прогресса в деле обсуждения реформирования Центробанка и обеспечения финансовой стабильности страны в рамках консультаций относительно возможной новой программы кредитования. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает УНН.

"Они обратились к МВФ по новой программе. Переговоры по новой программе продолжаются. Был достигнут прогресс в обсуждении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики и ключевых мероприятий по проведению реформ, обеспечивающих независимость Центробанка и финансовую стабильность", - сказал Райс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ дал новый прогноз роста ВВП Украины

По его словам, украинской власти необходимо поддерживать макрофинансовую стабильность в стране и прилагать усилия к тому, чтобы "свести к минимуму финансовые затраты, связанные с решениями банков, а также укреплять верховенство права и бороться с коррупцией".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ поставил Зеленскому условие: при чем здесь Коломойский

"Консультации продолжаются, в этом нет ничего необычного, нужно время, чтобы согласовать пакет политических мер, который может быть поддержан в рамках программы МВФ", - добавил представитель фонда.

Напомним, Нацбанк рассчитывает на сделку с МВФ и очередной транш уже в этом году.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, транш
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.