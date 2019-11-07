В МВФ заявили, что переговоры с Украиной по новой программе продолжаются

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Международный валютный фонд и власти Украины достигли прогресса в деле обсуждения реформирования Центробанка и обеспечения финансовой стабильности страны в рамках консультаций относительно возможной новой программы кредитования. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает УНН.

"Они обратились к МВФ по новой программе. Переговоры по новой программе продолжаются. Был достигнут прогресс в обсуждении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики и ключевых мероприятий по проведению реформ, обеспечивающих независимость Центробанка и финансовую стабильность", - сказал Райс.

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По его словам, украинской власти необходимо поддерживать макрофинансовую стабильность в стране и прилагать усилия к тому, чтобы "свести к минимуму финансовые затраты, связанные с решениями банков, а также укреплять верховенство права и бороться с коррупцией".

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"Консультации продолжаются, в этом нет ничего необычного, нужно время, чтобы согласовать пакет политических мер, который может быть поддержан в рамках программы МВФ", - добавил представитель фонда.

Напомним, Нацбанк рассчитывает на сделку с МВФ и очередной транш уже в этом году.