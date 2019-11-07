МВФ - Украине: в экономике необходимо снизить роль государства и олигархов

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Международный валютный фонд считает необходимым продвижение структурных реформ в Украине, которые предусматривают борьбу с коррупцией, сокращение роли государства и олигархов в украинском бизнесе. Об этом заявил во время брифинга представитель фонда Джерри Райс, передает УНН.

Райс отметил, что в МВФ поддерживают общую цель более быстрого и более устойчивого экономического роста с целью привлечения столь необходимых инвестиций для повышения уровня жизни народа Украины.

"Мы считаем, что Украине необходимо проводить структурные реформы, в частности, для повышения эффективности управления и борьбы с коррупцией, а также для снижения роли государства и олигархов (в экономике страны - ред.)", - подчеркнул он.

Напомним, в МВФ заявили, что переговоры с Украиной по новой программе продолжаются.